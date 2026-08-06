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Brooklyn Plaid
大童加绒套头连帽衫
¥499
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此配色当前无货
Brooklyn Plaid 大童加绒套头连帽衫采用柔软加绒面料结合休闲设计，营造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 黑曜石色
- 款式： FB9438-451
Brooklyn Plaid
¥499
格纹设计，舒适非凡
Brooklyn Plaid 大童加绒套头连帽衫采用柔软加绒面料结合休闲设计，营造非凡舒适感受。
其他细节
- 加绒面料，温暖舒适
- 袋鼠式口袋，便于随身携带小物件
- 弹性罗纹袖口，舒适贴合
产品细节
- 53% 棉/47% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑曜石色
- 款式： FB9438-451
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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