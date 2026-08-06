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Brooklyn Plaid 大童加绒长裤 - 黑曜石色

Brooklyn Plaid

大童加绒长裤

¥429
黑曜石色
黑

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Brooklyn Plaid 大童加绒长裤采用匠心设计，打造舒适非凡的穿着体验。采用厚实加绒面料，塑就温暖舒适的日常穿着体验。搭配口袋和弹性腰部，营造非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 黑曜石色
  • 款式： FB9432-451

Brooklyn Plaid

¥429

匠心设计，舒适非凡

Brooklyn Plaid 大童加绒长裤采用匠心设计，打造舒适非凡的穿着体验。采用厚实加绒面料，塑就温暖舒适的日常穿着体验。搭配口袋和弹性腰部，营造非凡舒适感受。

其他细节

  • 厚实加绒面料，温暖舒适
  • 侧边接缝口袋，便于携带小物件
  • 弹性腰部设计，可自如伸展，塑就舒适贴合感

产品细节

  • 53% 棉/47% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑曜石色
  • 款式： FB9432-451

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