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Brooklyn Plaid
大童加绒长裤
¥429
售罄：
此配色当前无货
Brooklyn Plaid 大童加绒长裤采用匠心设计，打造舒适非凡的穿着体验。采用厚实加绒面料，塑就温暖舒适的日常穿着体验。搭配口袋和弹性腰部，营造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 黑曜石色
- 款式： FB9432-451
Brooklyn Plaid
¥429
匠心设计，舒适非凡
Brooklyn Plaid 大童加绒长裤采用匠心设计，打造舒适非凡的穿着体验。采用厚实加绒面料，塑就温暖舒适的日常穿着体验。搭配口袋和弹性腰部，营造非凡舒适感受。
其他细节
- 厚实加绒面料，温暖舒适
- 侧边接缝口袋，便于携带小物件
- 弹性腰部设计，可自如伸展，塑就舒适贴合感
产品细节
- 53% 棉/47% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑曜石色
- 款式： FB9432-451
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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