第 1 张图片，共 6 张图片
Nike
Bubble Futura Club 幼童运动帽
¥129
Nike Bubble Futura Club 幼童运动帽采用棉质斜纹面料，饰有气泡风 Futura 标志贴片，让孩子轻松彰显个性风采。弧形帽檐和内置汗带，帮助他们在玩耍时保持头部舒适；后侧配有可调节魔术贴粘扣固定带，塑就舒适贴合感。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IU5354-010
Nike
¥129
Nike Bubble Futura Club 幼童运动帽采用棉质斜纹面料，饰有气泡风 Futura 标志贴片，让孩子轻松彰显个性风采。弧形帽檐和内置汗带，帮助他们在玩耍时保持头部舒适；后侧配有可调节魔术贴粘扣固定带，塑就舒适贴合感。
产品细节
- 面料/帽檐：100% 棉。前片里料/汗带：83% 聚酯纤维/17% 棉
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IU5354-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。