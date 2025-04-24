Nike C1TY Premium Cordura
男子运动鞋
¥899
穿上 Nike C1TY Premium Cordura 男子运动鞋，轻松应对城市生活的挑战。 Cordura 鞋面透气贴合，加固中足和鞋头帮助双足应对不良天气。 配色的灵感源自都市生活，赋予街头潮鞋新定义。
- 显示颜色： 麦黄/秋色金/落日黄/茄紫
- 款式： HJ4316-700
Nike C1TY Premium Cordura
¥899
穿上 Nike C1TY Premium Cordura 男子运动鞋，轻松应对城市生活的挑战。 Cordura 鞋面透气贴合，加固中足和鞋头帮助双足应对不良天气。 配色的灵感源自都市生活，赋予街头潮鞋新定义。
透气耐穿
透气鞋面融入 Cordura 和翻毛皮，搭配橡胶包边设计和耐穿鞋头，在运动中帮助双足保持干爽。
稳固舒适
包边鞋底结构结合柔韧泡绵，缔造舒适感受和出色支撑效果。
出色抓地，灵活驾驭
华夫格鞋底搭配橡胶凸起设计，铸就可驾驭城市多种地面的强劲抓地力。
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶鞋底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 麦黄/秋色金/落日黄/茄紫
- 款式： HJ4316-700
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