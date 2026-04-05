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Nike C1TY Premium CORDURA®
男子运动鞋
27% 折让
穿上 Nike C1TY Premium CORDURA® 男子运动鞋，轻松驾驭城市中的不同挑战。透气打孔设计，加固中足和鞋头帮助双足应对不良天气。匠心设计，赋予街头潮鞋新定义。
- 显示颜色： 浅卡其/浅土褐/浅蓟紫/铁锈色
- 款式： IM4692-200
Nike C1TY Premium CORDURA®
27% 折让
穿上 Nike C1TY Premium CORDURA® 男子运动鞋，轻松驾驭城市中的不同挑战。透气打孔设计，加固中足和鞋头帮助双足应对不良天气。匠心设计，赋予街头潮鞋新定义。
其他细节
- 透气鞋面融入皮革、织物与合成材质，搭配橡胶包边设计和耐穿鞋头，在运动中帮助双足保持干爽
- 包边鞋底结构结合柔韧泡棉，缔造舒适感受和出色支撑效果
- 华夫格外底搭配橡胶凸起设计，铸就可驾驭城市多种地面的强劲抓地力
产品细节
- 泡棉中底
- 橡胶鞋底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 浅卡其/浅土褐/浅蓟紫/铁锈色
- 款式： IM4692-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。