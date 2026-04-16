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Nike Calm 2.0
男子拖鞋
¥349
Nike Calm 2.0 男子拖鞋助你从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。这款拖鞋采用柔软且富有支撑力的泡棉，结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。鞋床融入纹理设计，帮助稳固双足。
- 显示颜色： 椰奶色/椰奶色
- 款式： IB0183-101
Nike Calm 2.0
¥349
Nike Calm 2.0 男子拖鞋助你从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。这款拖鞋采用柔软且富有支撑力的泡棉，结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。鞋床融入纹理设计，帮助稳固双足。
其他细节
- 一体式泡棉契合足形，营造顺滑脚感
- 纹理鞋床提供出众抓附力，有助稳固双足
- 采用泡棉材料，耐穿舒适
- 橡胶外底，提供可驾驭湿滑地面的强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 椰奶色/椰奶色
- 款式： IB0183-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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