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Nike Calm 2.0 Premium 大童拖鞋 - 幻影/幻影

Nike Calm 2.0 Premium

大童拖鞋

¥269

保持冷静，穿上拖鞋。Nike Calm 2.0 Premium 大童拖鞋采用柔软的泡棉，同时保留所需的支撑力。结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。鞋床融入纹理设计，帮助稳固双足，带来出众舒适感。


  • 显示颜色： 幻影/幻影
  • 款式： IR5197-001

Nike Calm 2.0 Premium

¥269

保持冷静，穿上拖鞋。Nike Calm 2.0 Premium 大童拖鞋采用柔软的泡棉，同时保留所需的支撑力。结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。鞋床融入纹理设计，帮助稳固双足，带来出众舒适感。

其他细节

  • 一体式泡棉契合足形，营造顺滑脚感
  • 鞋床融入精致纹理图案，提供出众抓附力，助你轻松驾驭潮湿环境
  • 采用泡棉材料，耐穿舒适
  • 橡胶外底，提供可驾驭湿滑地面的强劲抓地力

产品细节

  • 一脚蹬
  • 凸起耐克勾标志
  • 显示颜色： 幻影/幻影
  • 款式： IR5197-001

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