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Nike Calm 2.0 Premium
大童拖鞋
¥269
保持冷静，穿上拖鞋。Nike Calm 2.0 Premium 大童拖鞋采用柔软的泡棉，同时保留所需的支撑力。结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。鞋床融入纹理设计，帮助稳固双足，带来出众舒适感。
- 显示颜色： 幻影/幻影
- 款式： IR5197-001
Nike Calm 2.0 Premium
¥269
保持冷静，穿上拖鞋。Nike Calm 2.0 Premium 大童拖鞋采用柔软的泡棉，同时保留所需的支撑力。结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。鞋床融入纹理设计，帮助稳固双足，带来出众舒适感。
其他细节
- 一体式泡棉契合足形，营造顺滑脚感
- 鞋床融入精致纹理图案，提供出众抓附力，助你轻松驾驭潮湿环境
- 采用泡棉材料，耐穿舒适
- 橡胶外底，提供可驾驭湿滑地面的强劲抓地力
产品细节
- 一脚蹬
- 凸起耐克勾标志
- 显示颜色： 幻影/幻影
- 款式： IR5197-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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