保持冷静，穿上拖鞋。Nike Calm Slide 2.0 Premium 幼童拖鞋采用柔软的泡棉，同时保留所需的支撑力。结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。鞋床融入纹理设计，帮助稳固双足，带来出众舒适感。

保持冷静，穿上拖鞋。Nike Calm Slide 2.0 Premium 幼童拖鞋采用柔软的泡棉，同时保留所需的支撑力。结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。鞋床融入纹理设计，帮助稳固双足，带来出众舒适感。

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