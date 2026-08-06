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Nike CC3 OBJ FK 男子运动鞋 - 黑/荧光黄/英雄蓝/白色

Nike CC3 OBJ FK

男子运动鞋

¥1,499

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此配色当前无货

Nike CC3 OBJ FK 男子运动鞋向这位知名球员发迹的起源致敬。他的家乡“Baton Rouge - Louisiana”，以及其首份 NFL 合约的具体日期“Best After 05/19/14”，都刻在了鞋面的固定带上。成为职业球员后，OBJ 始终努力不懈，体现全力以赴、不断超越的精神。Joyride 鞋底融入微小缓震颗粒，契合步伐，助力成就出众表现。Joyride 的缓震颗粒带来出色步履体验，推动你专注前行，直到生涯写满多种值得纪念的里程碑与重要时刻。


  • 显示颜色： 黑/荧光黄/英雄蓝/白色
  • 款式： AV3867-001

Nike CC3 OBJ FK

¥1,499

革命性缓震设计，伟大 Playmaker

Nike CC3 OBJ FK 男子运动鞋向这位知名球员发迹的起源致敬。他的家乡“Baton Rouge - Louisiana”，以及其首份 NFL 合约的具体日期“Best After 05/19/14”，都刻在了鞋面的固定带上。成为职业球员后，OBJ 始终努力不懈，体现全力以赴、不断超越的精神。Joyride 鞋底融入微小缓震颗粒，契合步伐，助力成就出众表现。Joyride 的缓震颗粒带来出色步履体验，推动你专注前行，直到生涯写满多种值得纪念的里程碑与重要时刻。

巴吞鲁日精英

鞋面搭配半透明固定带，帮助稳固贴合。仔细观察可看到“Best After 05/19/14”这一信息，这是他的首份 NFL 合约签订日期。固定带印有“Baton Rouge, Louisiana”字样，致敬 OBJ 的家乡。

出众柔软，非凡缓震

足底匠心融入缓震配置。它们跟随你的步伐压缩和调整，塑就出众的减震效果和稳定脚感。

稳固贴合

Flyknit 材质轻盈透气，可有效包裹并固定双足。织物和合成材质由内而外包裹足部内侧和足背，造就紧密贴合的穿着感。

分区设计，经久耐穿

外底高磨损区域采用耐穿橡胶。凸点设计，增强抓地力。

产品细节

  • 显示颜色： 黑/荧光黄/英雄蓝/白色
  • 款式： AV3867-001

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