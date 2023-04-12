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      Nike Challenger

      男子跑步短裤

      ¥229

      经典的 Nike Challenger 男子跑步短裤可导湿速干，缔造舒适跑步体验。百搭设计，透气出众，满足你对日常短裤的期待。该产品含有再生聚酯纤维。

      • 显示颜色： 灰绿/暗烟灰
      • 款式： CZ9069-058

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
      • 内接缝长度：18 厘米（L 码）

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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