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Nike Challenger
男子跑步短裤
¥229
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此配色当前无货
经典的 Nike Challenger 男子跑步短裤可导湿速干，缔造舒适跑步体验。百搭设计，透气出众，满足你对日常短裤的期待。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 灰绿/暗烟灰
- 款式： CZ9069-058
Nike Challenger
¥229
易搭挚爱，焕新升级
经典的 Nike Challenger 男子跑步短裤可导湿速干，缔造舒适跑步体验。百搭设计，透气出众，满足你对日常短裤的期待。该产品含有再生聚酯纤维。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 侧边拼接下部采用网眼布，缔造出众透气性
- 背面独立口袋采用按扣设计，便于安全收纳手机
- 接缝口袋，方便储物
- 焕新窄版弹性腰部搭配抽绳，可供自行调节贴合度
产品细节
- 反光 Swoosh 标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 灰绿/暗烟灰
- 款式： CZ9069-058
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。