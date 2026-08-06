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Nike Challenger 男子跑步短裤 - 灰绿/暗烟灰

Nike Challenger

男子跑步短裤

¥229

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经典的 Nike Challenger 男子跑步短裤可导湿速干，缔造舒适跑步体验。百搭设计，透气出众，满足你对日常短裤的期待。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 灰绿/暗烟灰
  • 款式： CZ9069-058

Nike Challenger

¥229

易搭挚爱，焕新升级

经典的 Nike Challenger 男子跑步短裤可导湿速干，缔造舒适跑步体验。百搭设计，透气出众，满足你对日常短裤的期待。该产品含有再生聚酯纤维。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 侧边拼接下部采用网眼布，缔造出众透气性
  • 背面独立口袋采用按扣设计，便于安全收纳手机
  • 接缝口袋，方便储物
  • 焕新窄版弹性腰部搭配抽绳，可供自行调节贴合度‎‎‏‎‎‎‏‎

产品细节

  • 反光 Swoosh 标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 灰绿/暗烟灰
  • 款式： CZ9069-058

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