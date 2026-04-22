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Nike Challenger Flash Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤） - 黑

Nike Challenger Flash

Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）

¥299

无拘畅跑。这款轻盈的 Nike Challenger Flash Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用顺滑的导湿速干梭织面料，结合富有支撑力的内置衬裤设计，帮助身体保持干爽舒适。这款短裤饰有反光图案，并采用了网眼布侧拼接设计，在跑途中缔造出色透气性。


  • 显示颜色：
  • 款式： IF2101-010

Nike Challenger Flash

¥299

无拘畅跑。这款轻盈的 Nike Challenger Flash Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用顺滑的导湿速干梭织面料，结合富有支撑力的内置衬裤设计，帮助身体保持干爽舒适。这款短裤饰有反光图案，并采用了网眼布侧拼接设计，在跑途中缔造出色透气性。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 后身口袋搭配魔术贴粘扣，结合侧边口袋，便于存放你的基本装备
  • 弹性腰部搭配抽绳，塑就稳固贴合感受

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IF2101-010

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