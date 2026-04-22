无拘畅跑。这款轻盈的 Nike Challenger Flash Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用顺滑的导湿速干梭织面料，结合富有支撑力的内置衬裤设计，帮助身体保持干爽舒适。这款短裤饰有反光图案，并采用了网眼布侧拼接设计，在跑途中缔造出色透气性。

无拘畅跑。这款轻盈的 Nike Challenger Flash Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用顺滑的导湿速干梭织面料，结合富有支撑力的内置衬裤设计，帮助身体保持干爽舒适。这款短裤饰有反光图案，并采用了网眼布侧拼接设计，在跑途中缔造出色透气性。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。