Nike Challenger Flash

Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）

¥299

Nike Challenger Flash Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）专为跑步打造，是一款训练佳选单品。导湿速干梭织面料，顺滑轻盈，助力畅跑。内置衬裤，提供出色支撑力，助你从容应对挑战。

  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IB4130-010

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