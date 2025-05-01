Nike Challenger Run Energy Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）专为跑步设计，助你轻松提速。采用轻盈面料，结合导湿速干的 Dri-FIT 技术。背面魔术贴粘扣式口袋，可轻松收纳大部分手机。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。