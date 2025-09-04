Nike "CHBL" 耐高篮球系列
女子宽松篮球T恤
33% 折让
无论是在场上全力以赴，还是在场外休闲放松，Nike "CHBL" 耐高篮球系列女子宽松篮球T恤都能满足你的需求。 采用宽松版型和厚实棉料，既可助你全力突破自我，也能让你在满格舒适中畅享休闲时光。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IB9971-133
其他细节
- 厚实棉料，富有结构感
- 轻微落肩和宽松版型设计，营造舒适自信的穿着体验
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IB9971-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
