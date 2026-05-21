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Nike "CHBL"
耐高篮球系列男子短袖篮球T恤
23% 折让
无论你是无名小卒还是已经成为爆红人物，CHBL 都是证明自己的时刻。Nike "CHBL" 耐高篮球系列男子短袖篮球T恤采用宽松版型，结合落肩衣袖设计，助你在比赛中赢得尊重。专为新生代篮球明星而设计，采用醒目的配色和五星闪速图案，让你在篮球界脱颖而出。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR6282-010
Nike "CHBL"
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其他细节
采用宽松版型，结合落肩衣袖设计
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR6282-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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