无论你是无名小卒还是已经成为爆红人物，CHBL 都是证明自己的时刻。Nike "CHBL" 耐高篮球系列男子篮球T恤采用宽松版型，结合落肩衣袖设计，助你在比赛中赢得尊重。专为新生代篮球明星而设计，采用醒目的配色和五星闪速图案，让你在篮球界脱颖而出。

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