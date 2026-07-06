无论你是无名小卒还是已经成为爆红人物，CHBL 都是证明自己的时刻。穿上这款特别的 Nike "CHBL" 耐高篮球系列男子速干篮球短裤，在比赛中赢得尊重。专为新生代篮球明星而设计，采用醒目的配色和五星闪速图案细节，让你在篮球界脱颖而出。

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