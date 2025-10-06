Nike "CHBL" 耐高篮球系列
Dri-FIT 大童速干双面穿球衣
48% 折让
Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 大童速干双面穿球衣宽松舒适，任你随意切换造型。 采用轻盈网眼布结合导湿速干技术，助你在畅玩时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 帆白/闪电蓝
- 款式： IB9964-133
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 垂坠式下摆设计，提升背面的包覆效果
- 宽松版型，塑就舒适自在外观
产品细节
- 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
