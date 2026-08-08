|尺码
|XS
|S
|M
|L
|XL
|数字尺码
|6 - 7
|8 - 9
|10 - 12
|14 - 16
|18 - 20
|年龄
|7 - 8
|8 -10
|10 - 12
|12 - 13
|13 - 15
|身高（英寸）
|48 - 50
|50 - 54
|54 - 58
|58 - 62
|62 - 67
|胸围（英寸）
|24 - 25.5
|25.5 - 27.5
|27.5 - 30
|30 - 33
|33 - 36
|腰围（英寸）
|19.5 - 22
|22 - 24.5
|24.5 - 26.5
|26.5 - 29
|29 - 31.5
|臀围（英寸）
|25 - 26.5
|26.5 - 29
|29 - 31.5
|31.5 - 34.5
|34.5 - 38
儿童新裁版型尺码
我们精简了儿童尺码。将过去的男孩、女孩、男/女服装分类合并，简化为单一类别：儿童新裁版型。
左右滑动即可查看更多尺码。
尺码选择贴士
如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。
如果你的臀围和胸围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，选购下装时以臀围尺寸为准，选购上衣时以胸围尺寸为准。
测量方法
- 胸围：将皮尺绕过胸部较宽处进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
你偏好哪种版型？
模特一般穿 M 码。
男孩：身高：149 厘米/胸围：70 厘米/腰围：64 厘米/臀围：67 厘米
女孩：身高：146 厘米/胸围：71 厘米/腰围：66 厘米/臀围：72 厘米