儿童新裁版型尺码

我们精简了儿童尺码。将过去的男孩、女孩、男/女服装分类合并，简化为单一类别：儿童新裁版型。

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尺码表
尺码XSSMLXL
数字尺码6 - 78 - 910 - 1214 - 1618 - 20
年龄7 - 88 -1010 - 1212 - 1313 - 15
身高（英寸）48 - 5050 - 5454 - 5858 - 6262 - 67
胸围（英寸）24 - 25.525.5 - 27.527.5 - 3030 - 3333 - 36
腰围（英寸）19.5 - 2222 - 24.524.5 - 26.526.5 - 2929 - 31.5
臀围（英寸）25 - 26.526.5 - 2929 - 31.531.5 - 34.534.5 - 38

尺码选择贴士

如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。

如果你的臀围和胸围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，选购下装时以臀围尺寸为准，选购上衣时以胸围尺寸为准。

测量方法

  • 胸围：将皮尺绕过胸部较宽处进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。

你偏好哪种版型？

模特一般穿 M 码。

男孩：身高：149 厘米/胸围：70 厘米/腰围：64 厘米/臀围：67 厘米

女孩：身高：146 厘米/胸围：71 厘米/腰围：66 厘米/臀围：72 厘米