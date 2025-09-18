Nike "CHBL" 耐高篮球系列
Dri-FIT 幼童速干双面穿背心
26% 折让
Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 幼童速干双面穿背心采用双面穿设计，将两种球衣样式合二为一，两面均融入撞色细节。聚酯纤维网眼布针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助孩子在玩耍之际保持干爽。主场、客场随意转换，只需将球衣翻面即可。搭配 Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT DNA 24 速干印花短裤，打造协调造型，助力成就出色表现。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： II6477-133
产品细节
- 成分：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： II6477-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
