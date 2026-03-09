 
Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 男子速干篮球短裤 - 黑

Nike "CHBL" 耐高篮球系列

Dri-FIT 男子速干篮球短裤

¥399

无论你是无名小卒还是已经成为爆红人物，CHBL 都是证明自己的时刻。穿上这款特别的 Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 男子速干篮球短裤，在比赛中赢得尊重。专为新生代篮球明星而设计，采用醒目的配色、Dri-FIT 技术和五星闪速图案细节，让你在篮球界脱颖而出。


  • 显示颜色：
  • 款式： IR6281-010

Nike "CHBL" 耐高篮球系列

¥399

无论你是无名小卒还是已经成为爆红人物，CHBL 都是证明自己的时刻。穿上这款特别的 Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 男子速干篮球短裤，在比赛中赢得尊重。专为新生代篮球明星而设计，采用醒目的配色、Dri-FIT 技术和五星闪速图案细节，让你在篮球界脱颖而出。

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IR6281-010

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