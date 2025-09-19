无论是在球场上磨练球技、在游乐场玩耍还是与朋友闲逛，Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT DNA 24 幼童速干印花短裤皆可轻松驾驭，彰显耐高篮球联赛风采。 顺滑聚酯纤维针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助孩子在运动之际保持干爽。 搭配 Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 速干双面穿背心，打造风格统一的造型，助力成就出色表现。

