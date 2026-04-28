来到长春比赛，你需要做好充分准备。这里的主场优势可是实实在在的。你将感受到球迷的热情和球队的力量。CHBL "Changchun" Nike 耐高篮球系列男子短袖T恤采用宽松版型，结合落肩衣袖设计，助你做好充分准备。

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