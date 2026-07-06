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CHBL "Guangzhou"
Nike 耐高篮球系列广州男子短袖T恤
20% 折让
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- 显示颜色： 黑
- 款式： JF5752-010
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其他细节
采用宽松版型，结合落肩衣袖设计
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： JF5752-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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