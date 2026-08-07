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Nike City Exploration (Chicago) 挂绳（1只） - 大学蓝/大学红/白色

Nike City Exploration (Chicago)

挂绳（1只）

¥109

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佩戴 Nike City Exploration (Chicago) 挂绳（1只），向享有风之城美誉的芝加哥致敬。独特的云朵印花、繁星图案和红色点缀，无不在向芝加哥镇致敬；搭配分离式扣带，结合底部夹扣设计，令吊带既实用又趣味盎然。


  • 显示颜色： 大学蓝/大学红/白色
  • 款式： CT4891-433

Nike City Exploration (Chicago)

¥109

敬仰之情

佩戴 Nike City Exploration (Chicago) 挂绳（1只），向享有风之城美誉的芝加哥致敬。独特的云朵印花、繁星图案和红色点缀，无不在向芝加哥镇致敬；搭配分离式扣带，结合底部夹扣设计，令吊带既实用又趣味盎然。

其他细节

  • 独特的云朵印花设计，旨在向代表着芝加哥气候特征的极端自然环境因素致敬
  • 繁星和红色点缀设计，灵感源于芝加哥市的旗帜和 NBA 历史上伟大的芝加哥公牛队

产品细节

  • 材质：聚酯纤维
  • 显示颜色： 大学蓝/大学红/白色
  • 款式： CT4891-433

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