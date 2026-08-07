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Nike City Exploration (Chicago)
挂绳（1只）
¥109
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此配色当前无货
佩戴 Nike City Exploration (Chicago) 挂绳（1只），向享有风之城美誉的芝加哥致敬。独特的云朵印花、繁星图案和红色点缀，无不在向芝加哥镇致敬；搭配分离式扣带，结合底部夹扣设计，令吊带既实用又趣味盎然。
- 显示颜色： 大学蓝/大学红/白色
- 款式： CT4891-433
Nike City Exploration (Chicago)
¥109
敬仰之情
佩戴 Nike City Exploration (Chicago) 挂绳（1只），向享有风之城美誉的芝加哥致敬。独特的云朵印花、繁星图案和红色点缀，无不在向芝加哥镇致敬；搭配分离式扣带，结合底部夹扣设计，令吊带既实用又趣味盎然。
其他细节
- 独特的云朵印花设计，旨在向代表着芝加哥气候特征的极端自然环境因素致敬
- 繁星和红色点缀设计，灵感源于芝加哥市的旗帜和 NBA 历史上伟大的芝加哥公牛队
产品细节
- 材质：聚酯纤维
- 显示颜色： 大学蓝/大学红/白色
- 款式： CT4891-433
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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