佩戴 Nike City Exploration (Chicago) 挂绳（1只），向享有风之城美誉的芝加哥致敬。独特的云朵印花、繁星图案和红色点缀，无不在向芝加哥镇致敬；搭配分离式扣带，结合底部夹扣设计，令吊带既实用又趣味盎然。

佩戴 Nike City Exploration (Chicago) 挂绳（1只），向享有风之城美誉的芝加哥致敬。独特的云朵印花、繁星图案和红色点缀，无不在向芝加哥镇致敬；搭配分离式扣带，结合底部夹扣设计，令吊带既实用又趣味盎然。

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