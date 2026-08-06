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Nike City Ready
女子训练背心
¥549
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此配色当前无货
Nike City Ready 女子训练背心采用弹性无缝设计结合紧身版型，在健身房内外皆可营造舒适穿着感受。
- 显示颜色： 白色
- 款式： CJ3487-100
Nike City Ready
¥549
无缝设计，舒适非凡
Nike City Ready 女子训练背心采用弹性无缝设计结合紧身版型，在健身房内外皆可营造舒适穿着感受。
关键部位，舒适升级
弹性针织面料无缝衔接，打造柔滑版型，令你畅动自如。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 立领设计
- 大身整体成分：91% 锦纶/9% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： CJ3487-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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