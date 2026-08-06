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Nike City Ready 女子训练背心 - 白色

Nike City Ready

女子训练背心

¥549

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Nike City Ready 女子训练背心采用弹性无缝设计结合紧身版型，在健身房内外皆可营造舒适穿着感受。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： CJ3487-100

Nike City Ready

¥549

无缝设计，舒适非凡

Nike City Ready 女子训练背心采用弹性无缝设计结合紧身版型，在健身房内外皆可营造舒适穿着感受。

关键部位，舒适升级

弹性针织面料无缝衔接，打造柔滑版型，令你畅动自如。

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 立领设计
  • 大身整体成分：91% 锦纶/9% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： CJ3487-100

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