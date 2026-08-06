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Nike City Sleek
女子跑步上衣
¥349
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此配色当前无货
Nike City Sleek 女子跑步上衣是 Nike 跑步系列优选的轻盈性能上衣，导湿速干且舒适非凡，助力攻克跑步里程。平缝工艺，顺滑亲肤，结合包边领口设计，有助减少肌肤摩擦。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CU3235-010
Nike City Sleek
¥349
透气轻盈
Nike City Sleek 女子跑步上衣是 Nike 跑步系列优选的轻盈性能上衣，导湿速干且舒适非凡，助力攻克跑步里程。平缝工艺，顺滑亲肤，结合包边领口设计，有助减少肌肤摩擦。
轻盈舒适
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
凉爽透气
两侧搭配网眼布，助你在跑步升温之际保持凉爽。
其他细节
- Nike Breathe 面料，缔造清凉干爽的穿着体验
- 包边领口，有效减少摩擦
- 平缝设计，光滑亲肤
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 反光细节
- 面料：85% 聚酯纤维/15% 棉
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑
- 款式： CU3235-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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