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      Nike City Sleek

      女子跑步上衣

      ¥349

      Nike City Sleek 女子跑步上衣是 Nike 跑步系列优选的轻盈性能上衣，导湿速干且舒适非凡，助力攻克跑步里程。平缝工艺，顺滑亲肤，结合包边领口设计，有助减少肌肤摩擦。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： CU3235-010

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