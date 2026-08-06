 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike City Sleek 女子跑步上衣 - 黑

Nike City Sleek

女子跑步上衣

¥349

售罄：

此配色当前无货

Nike City Sleek 女子跑步上衣是 Nike 跑步系列优选的轻盈性能上衣，导湿速干且舒适非凡，助力攻克跑步里程。平缝工艺，顺滑亲肤，结合包边领口设计，有助减少肌肤摩擦。


  • 显示颜色：
  • 款式： CU3235-010

Nike City Sleek

¥349

透气轻盈

Nike City Sleek 女子跑步上衣是 Nike 跑步系列优选的轻盈性能上衣，导湿速干且舒适非凡，助力攻克跑步里程。平缝工艺，顺滑亲肤，结合包边领口设计，有助减少肌肤摩擦。

轻盈舒适

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。

凉爽透气

两侧搭配网眼布，助你在跑步升温之际保持凉爽。

其他细节

  • Nike Breathe 面料，缔造清凉干爽的穿着体验
  • 包边领口，有效减少摩擦
  • 平缝设计，光滑亲肤

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 反光细节
  • 面料：85% 聚酯纤维/15% 棉
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CU3235-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。