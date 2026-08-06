Nike Classic Cortez 鞋款是 Nike 元年款跑步鞋，由比尔·鲍尔曼倾力设计并于 1972 年发布。Nike Classic Cortez Leather 女子运动鞋在经典款基础上进行改良，采用皮革和合成材质，带来出色耐穿性，同时保留经典韵味。

Nike Classic Cortez 鞋款是 Nike 元年款跑步鞋，由比尔·鲍尔曼倾力设计并于 1972 年发布。Nike Classic Cortez Leather 女子运动鞋在经典款基础上进行改良，采用皮革和合成材质，带来出色耐穿性，同时保留经典韵味。

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