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Nike Classic Cortez Leather 女子运动鞋 - 足球灰/白色

Nike Classic Cortez Leather

女子运动鞋

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Nike Classic Cortez 鞋款是 Nike 元年款跑步鞋，由比尔·鲍尔曼倾力设计并于 1972 年发布。Nike Classic Cortez Leather 女子运动鞋在经典款基础上进行改良，采用皮革和合成材质，带来出色耐穿性，同时保留经典韵味。


  • 显示颜色： 足球灰/白色
  • 款式： 807471-023

Nike Classic Cortez Leather

28% 折让

经典舒适，复古风范

Nike Classic Cortez 鞋款是 Nike 元年款跑步鞋，由比尔·鲍尔曼倾力设计并于 1972 年发布。Nike Classic Cortez Leather 女子运动鞋在经典款基础上进行改良，采用皮革和合成材质，带来出色耐穿性，同时保留经典韵味。

其他细节

  • 皮革与合成材质混搭鞋面，经久耐穿
  • 泡绵中底，塑就轻质缓震性能
  • 橡胶外底搭配人字底纹，造就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 足球灰/白色
  • 款式： 807471-023

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