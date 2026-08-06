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Nike Classic Cortez Leather
女子运动鞋
28% 折让
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此配色当前无货
Nike Classic Cortez 鞋款是 Nike 元年款跑步鞋，由比尔·鲍尔曼倾力设计并于 1972 年发布。Nike Classic Cortez Leather 女子运动鞋在经典款基础上进行改良，采用皮革和合成材质，带来出色耐穿性，同时保留经典韵味。
- 显示颜色： 足球灰/白色
- 款式： 807471-023
Nike Classic Cortez Leather
28% 折让
经典舒适，复古风范
Nike Classic Cortez 鞋款是 Nike 元年款跑步鞋，由比尔·鲍尔曼倾力设计并于 1972 年发布。Nike Classic Cortez Leather 女子运动鞋在经典款基础上进行改良，采用皮革和合成材质，带来出色耐穿性，同时保留经典韵味。
其他细节
- 皮革与合成材质混搭鞋面，经久耐穿
- 泡绵中底，塑就轻质缓震性能
- 橡胶外底搭配人字底纹，造就非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 足球灰/白色
- 款式： 807471-023
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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