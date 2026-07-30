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Nike Classic
Dri-FIT 男子速干篮球短裤
25% 折让
想要在比赛中脱颖而出？穿上这款导湿速干的 Nike Classic Dri-FIT 男子速干篮球短裤，专注控球。这款短裤还搭载 Nike Dri-FIT 技术，助你在运动时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IW1204-010
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产品细节
- 右髋拉链口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 刺绣耐克勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IW1204-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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