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Nike Classic Dri-FIT 男子速干篮球短裤 - 黑

Nike Classic

Dri-FIT 男子速干篮球短裤

¥399
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想要在比赛中脱颖而出？穿上这款导湿速干的 Nike Classic Dri-FIT 男子速干篮球短裤，专注控球。这款短裤还搭载 Nike Dri-FIT 技术，助你在运动时保持干爽舒适。


  • 显示颜色：
  • 款式： IW1204-010

Nike Classic

¥399

想要在比赛中脱颖而出？穿上这款导湿速干的 Nike Classic Dri-FIT 男子速干篮球短裤，专注控球。这款短裤还搭载 Nike Dri-FIT 技术，助你在运动时保持干爽舒适。

产品细节

  • 右髋拉链口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 刺绣耐克勾标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
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  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IW1204-010

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