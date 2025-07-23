Nike Clogposite
男子运动鞋
15% 折让
21 世纪初期，Nike 在 Foamposite 和 Flightposite 两款经典篮球鞋的基础上推出匠心鞋款 Clogposite，塑就场下穿着佳选。 Nike Clogposite 男子运动鞋焕新采用透气织物与模压鞋面及塑型中底，缔造未来风外观，延续前代实战球鞋夺目风采。 无论是回忆经典还是跃向未来，Clogposite 都能塑就出众篮球风范与为你带来舒适体验。
- 显示颜色： 山峰白/尘光子色
- 款式： HJ4478-100
Nike Clogposite
15% 折让
21 世纪初期，Nike 在 Foamposite 和 Flightposite 两款经典篮球鞋的基础上推出匠心鞋款 Clogposite，塑就场下穿着佳选。 Nike Clogposite 男子运动鞋焕新采用透气织物与模压鞋面及塑型中底，缔造未来风外观，延续前代实战球鞋夺目风采。 无论是回忆经典还是跃向未来，Clogposite 都能塑就出众篮球风范与为你带来舒适体验。
其他细节
- 流线型设计，带来舒适脚感
- 透气鞋面拼接贴合足型，塑就专属贴合感
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/尘光子色
- 款式： HJ4478-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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