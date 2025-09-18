 
Nike Clogposite 男子运动鞋 - 仙人掌绿/热情红

Nike Clogposite

男子运动鞋

21 世纪初期，Nike 在 Foamposite 和 Flightposite 经典篮球鞋基础上推出匠心鞋款 Clogposite。 如今，此款 Nike Clogposite 男子运动鞋携时尚版型重磅回归， 搭配别致装饰，同时融合透气织物与模压鞋面及中底，缔造未来风外观，延续前代实战球鞋夺目风采。 无论是回忆经典还是跃向未来，Clogposite 都能为你输送篮球风范与焕新舒适体验。


  • 显示颜色： 仙人掌绿/热情红
  • 款式： FQ8257-300

其他细节

  • 流线型设计，带来舒适脚感
  • 透气拼接鞋面贴合足型，塑就专属贴合感
  • 橡胶外底，缔造出众抓地力

产品细节

