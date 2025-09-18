Nike Clogposite
男子运动鞋
21 世纪初期，Nike 在 Foamposite 和 Flightposite 经典篮球鞋基础上推出匠心鞋款 Clogposite。 如今，此款 Nike Clogposite 男子运动鞋携时尚版型重磅回归， 搭配别致装饰，同时融合透气织物与模压鞋面及中底，缔造未来风外观，延续前代实战球鞋夺目风采。 无论是回忆经典还是跃向未来，Clogposite 都能为你输送篮球风范与焕新舒适体验。
- 显示颜色： 仙人掌绿/热情红
- 款式： FQ8257-300
Nike Clogposite
其他细节
- 流线型设计，带来舒适脚感
- 透气拼接鞋面贴合足型，塑就专属贴合感
- 橡胶外底，缔造出众抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
