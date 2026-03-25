在赛场、球场或健身房全力以赴固然重要，但休息与恢复同样不可或缺——这款 Nike Cloudy 幼童印花T恤传递的正是这一理念。采用经典版型，提供充裕活动空间；采用棉质面料，搭配圆领设计，带来舒适自在的穿着体验。可搭配其他 Nike 下装，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

显示颜色： 黑

款式： IX4810-010