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Nike
Cloudy 幼童印花T恤
¥199
在赛场、球场或健身房全力以赴固然重要，但休息与恢复同样不可或缺——这款 Nike Cloudy 幼童印花T恤传递的正是这一理念。采用经典版型，提供充裕活动空间；采用棉质面料，搭配圆领设计，带来舒适自在的穿着体验。可搭配其他 Nike 下装，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IX4810-010
Nike
¥199
在赛场、球场或健身房全力以赴固然重要，但休息与恢复同样不可或缺——这款 Nike Cloudy 幼童印花T恤传递的正是这一理念。采用经典版型，提供充裕活动空间；采用棉质面料，搭配圆领设计，带来舒适自在的穿着体验。可搭配其他 Nike 下装，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IX4810-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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