 
Nike Club 巴恩风男子灯芯绒复古长裤 - 深藏青

Nike Club

巴恩风男子灯芯绒复古长裤

20% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Club 男子灯芯绒长裤简约经典，采用灯芯绒面料，舒适非凡且略带纹理质感。标准版型设计，彰显休闲格调。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： FZ0787-410

Nike Club

20% 折让

Nike Club 男子灯芯绒长裤简约经典，采用灯芯绒面料，舒适非凡且略带纹理质感。标准版型设计，彰显休闲格调。

其他细节

  • 棉质灯芯绒融入纹理细节，塑就经典百搭外观
  • 侧边插手口袋和后身口袋，提供多样储物选择

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： FZ0787-410

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。