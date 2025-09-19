Nike Club
巴恩风男子灯芯绒复古长裤
40% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Club 男子灯芯绒长裤简约经典，采用灯芯绒面料，舒适非凡且略带纹理质感。标准版型设计，彰显休闲格调。
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： FZ0787-410
其他细节
- 棉质灯芯绒融入纹理细节，塑就经典百搭外观
- 侧边插手口袋和后身口袋，提供多样储物选择
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： FZ0787-410
