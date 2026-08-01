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Nike Club 收纳包（4 个） - 旧宝蓝/泡沫粉/白色

Nike Club

收纳包（4 个）

¥349

告别杂乱无章，让物品井然有序。Nike Club 收纳包（4 个）包含三个不同容量的收纳包和一个大号收纳鞋袋，方便将运动鞋与其他装备分开收纳。


  • 显示颜色： 旧宝蓝/泡沫粉/白色
  • 款式： IW7999-458

Nike Club

¥349

告别杂乱无章，让物品井然有序。Nike Club 收纳包（4 个）包含三个不同容量的收纳包和一个大号收纳鞋袋，方便将运动鞋与其他装备分开收纳。

其他细节

  • 搭配多种储物选择，便于有序收纳物品
  • 不易撕裂耐用材料，适合日常使用

产品细节

  • 小号收纳袋：30 长 x 15 高（厘米） 中号收纳袋：30 长 x 24 高（厘米） 大号收纳袋：35 长 x 30 高（厘米） 鞋袋：30 长 x 45 高（厘米）
  • 材料：聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 旧宝蓝/泡沫粉/白色
  • 款式： IW7999-458

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