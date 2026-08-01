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Nike Club
收纳包（4 个）
¥349
告别杂乱无章，让物品井然有序。Nike Club 收纳包（4 个）包含三个不同容量的收纳包和一个大号收纳鞋袋，方便将运动鞋与其他装备分开收纳。
- 显示颜色： 旧宝蓝/泡沫粉/白色
- 款式： IW7999-458
Nike Club
¥349
告别杂乱无章，让物品井然有序。Nike Club 收纳包（4 个）包含三个不同容量的收纳包和一个大号收纳鞋袋，方便将运动鞋与其他装备分开收纳。
其他细节
- 搭配多种储物选择，便于有序收纳物品
- 不易撕裂耐用材料，适合日常使用
产品细节
- 小号收纳袋：30 长 x 15 高（厘米） 中号收纳袋：30 长 x 24 高（厘米） 大号收纳袋：35 长 x 30 高（厘米） 鞋袋：30 长 x 45 高（厘米）
- 材料：聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 旧宝蓝/泡沫粉/白色
- 款式： IW7999-458
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。