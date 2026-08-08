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Nike Club 收纳袋式钱包 - 粉白/古典绿/白色

Nike Club

收纳袋式钱包

¥129

这款 Nike Club 收纳袋式钱包可存放卡片、现金、身份证、钥匙和其他小物件。材质彰显经典 Nike Club 系列的精髓，巧妙融合时尚感与实用性。


  • 显示颜色： 粉白/古典绿/白色
  • 款式： IQ6092-138

Nike Club

¥129

这款 Nike Club 收纳袋式钱包可存放卡片、现金、身份证、钥匙和其他小物件。材质彰显经典 Nike Club 系列的精髓，巧妙融合时尚感与实用性。

其他细节

  • 时尚简约的拉链口袋，帮助安全存储小物
  • 挂圈还可轻松挂放在服装或其他配件上

产品细节

  • 尺寸：13 长 x 1.2 宽 x 8 高（厘米）
  • 面料/里料：织物
  • 耐用不易撕裂材料
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 粉白/古典绿/白色
  • 款式： IQ6092-138

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