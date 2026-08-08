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Nike Club
收纳袋式钱包
¥129
这款 Nike Club 收纳袋式钱包可存放卡片、现金、身份证、钥匙和其他小物件。材质彰显经典 Nike Club 系列的精髓，巧妙融合时尚感与实用性。
- 显示颜色： 粉白/古典绿/白色
- 款式： IQ6092-138
Nike Club
¥129
这款 Nike Club 收纳袋式钱包可存放卡片、现金、身份证、钥匙和其他小物件。材质彰显经典 Nike Club 系列的精髓，巧妙融合时尚感与实用性。
其他细节
- 时尚简约的拉链口袋，帮助安全存储小物
- 挂圈还可轻松挂放在服装或其他配件上
产品细节
- 尺寸：13 长 x 1.2 宽 x 8 高（厘米）
- 面料/里料：织物
- 耐用不易撕裂材料
- 不可机洗
- 显示颜色： 粉白/古典绿/白色
- 款式： IQ6092-138
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。