 
Nike Club 男子上衣 - 大学灰/浅烟灰/静谧黄瓜绿

Nike Club

男子上衣

29% 折让
大学灰/浅烟灰/静谧黄瓜绿
中灰/铁灰/褐灰

Nike Club 男子夹克采用轻盈塔夫绸梭织面料结合无衬里设计，借复古风范焕新演绎经典上衣，彰显 Nike 魅力。抽绳风帽结合领口拉链开襟设计，方便调节造型；宽松版型，缔造轻松休闲的穿着感受。


  • 显示颜色： 大学灰/浅烟灰/静谧黄瓜绿
  • 款式： IB7558-009

Nike Club

29% 折让

Nike Club 男子夹克采用轻盈塔夫绸梭织面料结合无衬里设计，借复古风范焕新演绎经典上衣，彰显 Nike 魅力。抽绳风帽结合领口拉链开襟设计，方便调节造型；宽松版型，缔造轻松休闲的穿着感受。

产品细节

  • 下摆抽绳设计
  • 宽大口袋
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学灰/浅烟灰/静谧黄瓜绿
  • 款式： IB7558-009

尺寸与尺码

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。