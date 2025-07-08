Nike Club
男子上衣
13% 折让
Nike Club 男子夹克采用轻盈塔夫绸梭织面料结合无衬里设计，借复古风范焕新演绎经典上衣，彰显 Nike 魅力。抽绳风帽结合领口拉链开襟设计，方便调节造型；宽松版型，缔造轻松休闲的穿着感受。
- 显示颜色： 大学灰/浅烟灰/静谧黄瓜绿
- 款式： IB7558-009
产品细节
- 下摆抽绳设计
- 宽大口袋
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
