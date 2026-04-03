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Nike Club 男子冬季款摇粒绒套头连帽衫 - 冷杉绿/白色

Nike Club

男子冬季款摇粒绒套头连帽衫

20% 折让

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Nike Club 男子冬季款摇粒绒套头连帽衫采用柔软摇粒绒面料，为经典 Club Fleece 连帽衫焕新融入应季风范，在冷天塑就温暖舒适感受。拉链袋鼠式口袋，便于随行安全存放手机和钥匙。


  • 显示颜色： 冷杉绿/白色
  • 款式： FZ0661-323

Nike Club

20% 折让

Nike Club 男子冬季款摇粒绒套头连帽衫采用柔软摇粒绒面料，为经典 Club Fleece 连帽衫焕新融入应季风范，在冷天塑就温暖舒适感受。拉链袋鼠式口袋，便于随行安全存放手机和钥匙。

其他细节

  • 摇粒绒面料，质感柔软轻盈
  • 胸部和衣身采用休闲剪裁，打造运动风范，便于叠搭

产品细节

  • 风帽搭配抽绳
  • 拉链袋鼠式口袋
  • 左胸饰有刺绣 Nike Futura 标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 冷杉绿/白色
  • 款式： FZ0661-323

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