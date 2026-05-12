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Nike Club
男子加绒圆领上衣
37% 折让
Nike Club 男子加绒圆领上衣简约休闲，彰显经典风范。加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。
- 显示颜色： 调色桦树色/白色
- 款式： FN3887-051
Nike Club
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Nike Club 男子加绒圆领上衣简约休闲，彰显经典风范。加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 罗纹袖口和下摆
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 调色桦树色/白色
- 款式： FN3887-051
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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