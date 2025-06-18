Nike Club
男子加绒复古套头连帽衫
¥549
Nike Club 男子加绒套头连帽衫简约休闲，彰显经典风范。 该连帽衫采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，缔造舒适出众的穿着感受。
- 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/黑
- 款式： HJ2160-063
Nike Club
¥549
Nike Club 男子加绒套头连帽衫简约休闲，彰显经典风范。 该连帽衫采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，缔造舒适出众的穿着感受。
其他细节
- 加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形
- 休闲版型，便于叠搭
- 双层风帽结构，有效提升包覆效果
产品细节
- 左袖口刺绣 Nike Futura 标志
- 圆形编织抽绳
- 袋鼠式口袋
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/黑
- 款式： HJ2160-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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