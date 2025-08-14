Nike Club
男子复古梭织工装短裤
24% 折让
Nike Club 男子梭织工装短裤采用耐穿不易撕裂面料，搭配口袋设计，演绎出众型格。搭配T恤或连帽衫以及你挚爱的 Nike 运动鞋，打造经典造型。
- 显示颜色： 中橄榄绿/中橄榄绿
- 款式： FN3518-222
Nike Club
24% 折让
Nike Club 男子梭织工装短裤采用耐穿不易撕裂面料，搭配口袋设计，演绎出众型格。搭配T恤或连帽衫以及你挚爱的 Nike 运动鞋，打造经典造型。
其他细节
- 不易撕裂面料轻盈耐穿，融入些许氨纶，提升弹性
- 该短裤采用标准版型设计，适合休闲穿着
- 侧边翻盖口袋搭配魔术贴粘扣，为你提供充裕的安全储物空间
产品细节
- 拉链门襟搭配纽扣扣合设计
- 插手口袋和背面口袋
- 面料：97% 棉/3% 氨纶。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 中橄榄绿/中橄榄绿
- 款式： FN3518-222
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。