 
Nike Club 男子复古梭织工装短裤 - 中橄榄绿/中橄榄绿

男子复古梭织工装短裤

中橄榄绿/中橄榄绿
黑/黑

Nike Club 男子梭织工装短裤采用耐穿不易撕裂面料，搭配口袋设计，演绎出众型格。搭配T恤或连帽衫以及你挚爱的 Nike 运动鞋，打造经典造型。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/中橄榄绿
  • 款式： FN3518-222

其他细节

  • 不易撕裂面料轻盈耐穿，融入些许氨纶，提升弹性
  • 该短裤采用标准版型设计，适合休闲穿着
  • 侧边翻盖口袋搭配魔术贴粘扣，为你提供充裕的安全储物空间

产品细节

  • 拉链门襟搭配纽扣扣合设计
  • 插手口袋和背面口袋
  • 面料：97% 棉/3% 氨纶。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 可机洗
尺寸与尺码

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。