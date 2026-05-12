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Nike Club 男子收口加绒长裤 - 调色暗灰/浅烟灰/白色

Nike Club

男子收口加绒长裤

31% 折让

Nike Club 男子收口加绒长裤简约休闲，彰显经典风范。 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑。


  • 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/白色
  • 款式： FN3809-063

Nike Club

31% 折让

Nike Club 男子收口加绒长裤简约休闲，彰显经典风范。 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑。

其他细节

  • 标准版型，轻松休闲；锥形裤腿，简约利落
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳，打造舒适非凡的专属贴合感
  • 插手口袋结合背面按扣口袋，可收纳大部分型号的手机

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 后片口袋/侧边口袋（手背侧）：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/白色
  • 款式： FN3809-063

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。