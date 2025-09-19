Nike Club
男子教练夹克
10% 折让
穿上 Nike Club 男子教练夹克，彰显经典简约外观。衣身和衣袖采用宽松设计，营造休闲感受，结合梭织面料与舒适里料，为不同造型平添休闲风采。搭配复古 Nike 运动鞋穿着，时尚有型，轻松驾驭不同场合。
- 显示颜色： 浅卡其/白色
- 款式： FN3317-229
其他细节
- 梭织面料，轻盈利落
- 大身和袖管上部采用棉质针织里料，柔软舒适
- 衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
产品细节
- 按扣开襟设计
- 宽角领
- 插手口袋
- 下摆抽绳设计
- 左胸饰有刺绣 Nike Futura 标志
- 面料/袖管下部里料：100% 聚酯纤维。里料：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
