 
Nike Club 男子梭织短裤 - 牛仔蓝绿/白色

Nike Club

男子梭织短裤

30% 折让

Nike Club 男子梭织短裤采用匠心设计，彰显运动风范，塑就休闲舒适的日常穿着体验。该短裤采用标准版型设计，助你在温暖天气畅动无拘。网眼布里料，在外出时缔造干爽舒适感受。搭配T恤和挚爱 Nike 运动鞋，塑就出众造型，缔造舒适感受。


  • 显示颜色： 牛仔蓝绿/白色
  • 款式： FN3308-464

其他细节

  • 轻盈梭织面料，利落顺滑
  • 网眼布里料设计，缔造舒适感受
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳，缔造舒适稳固的贴合感

产品细节

  • 插手口袋
  • 后身口袋搭配魔术贴粘扣
  • 左侧裤脚绣有 Nike Futura 标志
  • 裤脚侧边开衩
  • 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
