Nike Club
男子梭织短裤
26% 折让
Nike Club 男子梭织短裤采用匠心设计，彰显运动风范，塑就休闲舒适的日常穿着体验。该短裤采用标准版型设计，助你在温暖天气畅动无拘。网眼布里料，在外出时缔造干爽舒适感受。搭配T恤和挚爱 Nike 运动鞋，塑就出众造型，缔造舒适感受。
- 显示颜色： 杏茶色/白色
- 款式： FN3308-297
其他细节
- 轻盈梭织面料，利落顺滑
- 网眼布里料设计，缔造舒适感受
- 弹性腰部搭配前开口抽绳，缔造舒适稳固的贴合感
产品细节
- 插手口袋
- 后身口袋搭配魔术贴粘扣
- 左侧裤脚绣有 Nike Futura 标志
- 裤脚侧边开衩
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
