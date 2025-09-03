Nike Club
男子梭织短裤
Nike Club 男子梭织短裤采用梭织斜纹面料，是夏日骄阳下不同活动的理想之选，助力暖天户外探险。弹性腰部搭配前开口抽绳，可供自主调节贴合度，无论是高空抱膝跳水，还是在公园畅玩飞盘高尔夫，皆可让你应付自如。
- 显示颜色： 地平线绿/白色
- 款式： FN3304-370
其他细节
- 耐穿斜纹梭织面料，缔造轻松舒适的穿着感受
- 该短裤采用标准版型设计，塑就休闲舒适的穿着感受
产品细节
- 插手口袋和后身口袋
- 弹性腰部搭配前开口抽绳
- 左侧大腿印有 Nike Futura 标志
- 无衬里
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
