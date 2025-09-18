 
Nike Club 男子梭织短裤 - 地平线绿/白色

Nike Club

男子梭织短裤

售罄：

此配色当前无货

Nike Club 男子梭织短裤采用梭织斜纹面料，是夏日骄阳下不同活动的理想之选，助力暖天户外探险。弹性腰部搭配前开口抽绳，可供自主调节贴合度，无论是高空抱膝跳水，还是在公园畅玩飞盘高尔夫，皆可让你应付自如。


  显示颜色： 地平线绿/白色
  款式： FN3304-370

Nike Club

其他细节

  • 耐穿斜纹梭织面料，缔造轻松舒适的穿着感受
  • 该短裤采用标准版型设计，塑就休闲舒适的穿着感受

产品细节

  • 插手口袋和后身口袋
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳
  • 左侧大腿印有 Nike Futura 标志
  • 无衬里
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 地平线绿/白色
  • 款式： FN3304-370

