Nike Club
男子梭织锥形剪裁长裤
¥379¥49924% 折让
Nike Club 男子梭织锥形剪裁长裤采用斜纹面料，打造日常佳选。标准版型结合锥形剪裁，塑就利落外观，助你轻松驾驭不同场合。弹性腰部搭配纽扣拉链门襟设计，打造舒适贴合感。
- 显示颜色： 黑曜石色/黑曜石色
- 款式： HJ1998-451
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Nike Club 男子梭织锥形剪裁长裤采用斜纹面料，打造日常佳选。标准版型结合锥形剪裁，塑就利落外观，助你轻松驾驭不同场合。弹性腰部搭配纽扣拉链门襟设计，打造舒适贴合感。
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 拉链门襟设计
- 插手口袋
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑曜石色/黑曜石色
- 款式： HJ1998-451
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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